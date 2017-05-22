Генеральная прокуратура Украины просит Печерский райсуд Киева разрешить заочное осуждение бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом в ходе антикоррупционного тренинга сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Что касается Азарова, мы закончили расследование и передали в Печерский суд ходатайство о разрешении на заочную форму осуждения», - сообщил Луценко, сообщает РБК-Украина.

Он также отметил, что дело в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко может быть направлено в суд до осени.

Как ранее сообщал ForUm, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что за проплаченными провокациями, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине, стоит беглый экс-премьер Николай Азаров.