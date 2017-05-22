также в разделеПолитика
Решение о безвизе для Украины опубликовали в Официальном журнале ЕС 30
Янукович признан самым коррумпированным чиновником в мире 50
Луценко рассказал, почему остался на посту генпрокурора 35
Президент обещает не медлить с запретом георгиевской ленты 171
Порошенко: Мой народ сможет прожить без подконтрольных ФСБ соцсетей 122
Порошенко и Меркель разговаривали 2,5 часа 40
ФРГ готова активизировать работу «нормандского формата» 52
Порошенко и Меркель обсудят, как вернуть «Минск» в конструктивное русло 118
Порошенко поехал к Меркель 44
Парубий объяснил, почему депутаты разбегаются в пятницу 67
Климкин объяснил Совету Европы, почему запретили российские сайты 90
ГПУ подготовила представления на снятие неприкосновенности с трех нардепов 126
Goodbye по-сербски: украинцы сорвали очередной план по возвращению россиян в ПАСЕ 89
«Батькивщина» обвинила Гройсмана в манипуляциях во время представления реформ 77
Лавров заговорил о «визовой дискриминации россиян» в Крыму 118
Судьи КСУ не смогли избрать себе председателя 44
У Кабмина – свои планы на деньги Януковича 46
Германия ожидает от США посредничества в урегулировании конфликта на Донбассе 99

Генеральная прокуратура Украины просит Печерский райсуд Киева разрешить заочное осуждение бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом в ходе антикоррупционного тренинга сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. 

«Что касается Азарова, мы закончили расследование и передали в Печерский суд ходатайство о разрешении на заочную форму осуждения», - сообщил Луценко, сообщает РБК-Украина

Он также отметил, что дело в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко может быть направлено в суд до осени.

Как ранее сообщал ForUm, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что за проплаченными провокациями, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине, стоит беглый экс-премьер Николай Азаров. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года