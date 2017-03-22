Сегодня рядом со зданием парламента Великобритании мужчина врезался в толпу людей на автомобиле на Вестминстерском мосту, после чего, размахивая ножом, кинулся в сторону парламента.

У Вестминстерского он смертельно ранил ножом охранявшего ворота вооруженного полицейского, после чего сам был смертельно ранен выстрелами других офицеров.

Согласно последним данным, в общей сложности в результате нападения погибли три человека, а также сам нападавший мужчина. Еще 20 человек получили ранения.

Полиция Лондона расценивает случившееся как теракт.

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года.

Кабинет Министров Украины продлил до апреля 2018 года специальные обязательства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и других субъектов рынка природного газа по льготной продаже голубого топлива.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили должностных лиц коммунальной корпорации «Киевавтодор» на хищении сотен миллионов гривен.

Валовой внешний долг Украины на 1 января 2017 года составил 113,483 миллиарда долларов, что на 5,246 миллиарда долларов, или на 4,4%, ниже показателя на 1 января 2016 года.

Кабинет Министров одобрил законопроект о Службе финансовых расследований.

Международный суд ООН должен принять решение о временных мерах против Российской Федерации по иску Украины до конца апреля. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Программа развития Организации Объединенных Наций опубликовала рейтинг стран мира в соответствии со значением Индекса человеческого развития. Соответствующий материал включен в доклад ПРООН о развитии человеческого потенциала, который сформирован по итогам 2016 года.

Верховная Рада призвала Соединенные Штаты Америки заключить с Украиной оборонное соглашение и предоставить статус основного союзника вне НАТО.

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем.

НАК «Нафтогаз Украины» снизила на апрель цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений на 9,8-10,3%, или на 732-769 гривен/тыс. куб. м до 6 396-7 097 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны без НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты по сравнению с мартом (7 128- 7 866 гривен/тыс. куб. м).