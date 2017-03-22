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Кабинет Министров одобрил законопроект о Службе финансовых расследований.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, сообщают Українські Новини.

Презентовал документ министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, в составе службы будет работать 3,5 тыс. человек вместо ранее заявленных 2,5 тыс.

Предполагается создание 7 региональных центров, в каждом из которых будет работать по 300 человек.

В центральном управлении штат составит 400 сотрудников.

Сотрудники будут иметь звания, которые не будут аналогичными военным, при этом спецформа для сотрудников не предусмотрена.

Служба не будет наделена полномочиями по борьбе с преступлениями на таможне.

Среди прочего данная служба будет расследовать использование политическими партиями средств в предвыборных кампаниях, махинации в банковской и финансовой системах.

В ходе обсуждения документа рядом министров были сделаны замечания по документу в части оплаты труда работников службы.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что документ будет направлен в Нацсовет реформ для обсуждения его в целом и всех замечаний к нему.

Напомним, 21 декабря 2016 года Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс. В одном из них депутаты ошиблись и вместо того, чтобы дождаться нового закона о создании Службы финансовых расследований, ликвидировали налоговую милицию с 1 января 2017 г.

23 февраля Рада отказалась восстановить налоговую милицию.

Президент Петр Порошенко выступил за ликвидацию налоговой полиции и создание Службы финансовых расследований.
ForUm

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