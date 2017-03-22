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Полиция Лондона расценивает случившееся возле британского парламента как теракт.

В заявлении Скотленд-Ярда говорится, что к инциденту решено относиться как к теракту до тех пор, пока (и если) не будет доказано обратное, сообщает Би-би-си.

«Полиция просит граждан избегать следующих районов: Парламентская площадь, Уайтхолл, Вестминстерский мост, Ламбет-бридж, Виктория-стрит до пересечения с Бродвеем и набережная Виктории до станции метро «Эмбанкмент», - говорится в заявлении Скотленд-ярда. 

Напомним, рядом со зданием парламента Великобритании произошла стрельба, в результате которой пострадали около 10 человек.

Также сообщается, что на расположенном рядом с парламентом Вестминстерском мосту машина сбила нескольких человек.

В свою очередь лидер палаты общин Дэвид Лидингтон заявил парламентариям, что неизвестный ранил ножом полицейского, после чего был застрелен полицией. 

 
ForUm

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