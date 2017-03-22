Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем переводы денег через границу без открытия банковского счета будут возможны лишь при условии, что оператор платежной системы и операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются Россией.

Банк России должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы центробанком. Предусмотренные законом ограничения будут применяться со дня размещения регулятором таких сведений.

Закон начнет действовать через 30 дней после его официального опубликования и будет распространяться, в том числе, на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.

Документ должен устранить негативные последствия запрета деятельности российских платежных систем на территории Украины, пояснял ранее один из его авторов, депутат Владислав Резник.

Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали «Колибри», которой управляет «Сбербанк», «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юнистрим»), «Международные денежные переводы Лидер» (НКО АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк).