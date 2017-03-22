Кабинет Министров Украины продлил до апреля 2018 года специальные обязательства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и других субъектов рынка природного газа по льготной продаже голубого топлива.

«Постановление предусматривает утверждение специального положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа с 1 апреля 2017 года по 1 апреля 2018 года», - сказал заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко сегодня на заседании правительства, представляя постановление, сообщает УНИАН.

Проект документа был ранее подготовлен Минэкономразвития и предусматривал установление цены на природный газ для религиозных организаций и населения на уровне 4942 грн за тысячу кубометров плюс НДС и тариф на транспортировку, однако на сегодняшнем заседании правительства постановление было принято с необходимостью доработки.

«Нужно урегулировать вопрос надбавок. Всемирный банк занимает ту же позицию. Во время доработки просьба учесть позицию Минфина, а также получить позицию Минсоца (Министерства социальной политики. – Ред.)», - отметил министр финансов Александр Данилюк.

Напомним, ранее коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что с апреля цены на газ для населения могут вырасти на 40% в случае непродления возложенных на «Нафтогаз» спецобязательств.

23 февраля Кабинет Министров утвердил порядок пересмотра предельных розничных цен на природный газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго.