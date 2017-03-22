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Полиция Лондона считает, что нападавший возле парламента Великобритании был один, заявил заместитель главы лондонской полиции Марк Роули.

По последним данным, в результате нападения были ранены трое полицейских, добавил Роули, сообщает Би-би-си.

Напомним, сегодня, 22 марта, рядом со зданием парламента Великобритании мужчина врезался в толпу людей на автомобиле на Вестминстерском мосту, после чего, размахивая ножом, кинулся в сторону парламента.

У Вестминстерского он смертельно ранил ножом охранявшего ворота вооруженного полицейского, после чего сам был смертельно ранен выстрелами других офицеров.

Согласно последним данным, в общей сложности в результате нападения погибли три человека, а также сам нападавший мужчина. Еще 20 человек получили ранения.

Полиция Лондона расценивает случившееся как теракт.
ForUm

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