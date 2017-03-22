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Рядом со зданием парламента Великобритании произошла стрельба, есть пострадавшие, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу парламента.

В сообщении говорится, что пострадали как минимум два человека. В то же время другие источники говорят о более существенном количестве пострадавших - от шести до 10 человек, передает Би-би-си.

Лидер палаты общин Дэвид Лидингтон заявил парламентариям, что неизвестный ранил ножом полицейского, после чего был застрелен полицией. Также сообщается, что на расположенном рядом с парламентом Вестминстерском мосту машина сбила нескольких человек.

По словам журналиста Кевина Шофилда, бывшего в здании в момент стрельбы, он слышал снаружи звук, похожий на удар, а затем раздались крики. Журналист утверждает, что видел, как некто напал на полицейского, а также заметил вооруженного мужчину.

Шофилд добавил, что после этого раздались выстрелы, а на улице появились вооруженные полицейские. Он также утверждает, что видел, как во дворе парламента кому-то оказывают первую помощь.

Другие очевидцы также сообщают, что видели нескольких пострадавших. Однако полиция пока официально не комментирует инцидент.

Работа палаты общин британского парламента приостановлена, а доступ в здание закрыт. Сообщается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй находится в безопасности.

 

Представители Скотланд-Ярда подтвердили, что на Вестминстерском мосту в Лондоне произошел инцидент со стрельбой.
ForUm

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