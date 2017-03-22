У коммунальных служб столицы есть три недели на то, чтобы убрать мусор и навести порядок в зеленых зонах города. Об этом киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время инспекции работы городских служб по уборке Киева после зимы.

«Если территория находится в таком ужасном состоянии, это - ответственность главы района. Мы можем только помочь найти владельца, если нужно - расторгнуть договор аренды, если владелец безответственный», - подчеркнул мэр.

Сейчас в Киеве работают 80 инспекторов, которые проверяют благоустройство территорий и при необходимости могут применять штрафные санкции к предприятиям и организациям, пренебрегают требованиями убрать территорию, которая им принадлежит.

Осматривая Соломенский ландшафтный парк, мэр указал, что после зимы во многих зеленых зонах нужно убрать бордюрные камни, которые лежат на газонах и дорожках, кучи мусора возле урн, привести в порядок скамейки.

«Я поставил задачу в течение максимум трех недель навести порядок и это - зона ответственности глав районов. Затем мы будем делать выводы и проверять, справились они или нет. Особое внимание надо обратить на парки. Уже возвращается теплая погода и сотни тысяч людей будут выходить на выходных в парки, где они хотят увидеть убранную территорию, где можно отдохнуть, а не кучи мусора. Для коммунальных служб прямая задача - это обеспечить», - отметил Кличко в комментарии журналистам.

Киевляне по-разному воспринимают деятельность Кличко на посту мэра, но его особое внимание к местам отдыха, отмечают все.

«Как вы оцениваете деятельность мэра, по уборке после зимы и подготовки мест отдыха киевлян?» – с таким вопросом мы обратились к отдыхающим в самых лучших в столице парке им. Тараса Шевченко.

Владимир: «Честно говоря, я за него (Кличко, – Ред.) не голосовал. Но могу сказать, что по сравнению с другими градоначальниками Кличко заметно выигрывает. Более или менее все убирается, обустраиваются детские площадки, местами засаживаются новые деревья».

Татьяна: «Конечно, сказать, что нет такого хорошего мэра нигде, кроме Киева, всем довольна, не могу. А что касается уборки парков, хотелось бы и похвалить Кличко и пожурить. Например, вот здесь, в этом парке Шевченко, с одной стороны, все хорошо, убрано, наконец взялись за ремонт той старой постройки, стояла здесь лет 50, но не ремонтировалась, за что Кличко отдельный «плюс» - давно пора. А с другой стороны, засилье каких-то непонятных торговых будок, часто мешают мамам с колясками. Вот с этим ему еще нужно разобраться».

Юлия: «Наш чемпион мира очень презентабельный мэр, харизматичный такой, с чувством юмора. А что касается чистоты в парках, то все хорошо. Мусор более-менее убирают, старые здания ремонтируют, еще бы МАФы немного из парков разогнали, и все было бы замечательно.

Обновление парков, ремонт старых зданий, ремонт дорог, привлечения частных инвесторов к озеленению парков и скверов, все это способствует росту рейтинга Кличко среди киевлян. Многие киевляне голосовали за Кличко, как за действительно европейского украинца. И это подтверждается его делами!»