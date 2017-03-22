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Программа развития Организации Объединенных Наций опубликовала рейтинг стран мира в соответствии со значением Индекса человеческого развития. Соответствующий материал включен в доклад ПРООН о развитии человеческого потенциала, который сформирован по итогам 2016 года, сообщает 5 канал.

Согласно информации из доклада, пятерку стран с самым высоким уровнем человеческого развития в мире сформировали Норвегия, Австралия, Швейцария, Германия и Дания. США оказались на десятом месте. Россия заняла в рейтинге 49 место, Беларусь - 52, Казахстан - 56, Грузия 70, а Азербайджан - 78. Украина вместе с Арменией делят 84 позицию в списке, войдя таким образом в число стран с высоким уровнем человеческого развития.

При составлении Индекса учитываются три базовых измерения человеческого развития: ожидаемая продолжительность жизни при рождении отражает способность вести долгую и счастливую жизнь; средняя продолжительность обучения и ожидаемая продолжительность обучения отражают способность овладевать знаниями; валовой национальный доход на душу населения отражает способность достичь достойного уровня жизни.

Кроме того, дополнительно учитываются данные об уровне социальной защищенности, показатели здоровья и культурного развития населения, состояние преступности, охраны окружающей среды, участие граждан в принятии решений.
ForUm

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