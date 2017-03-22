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Верховная Рада призывает Соединенные Штаты Америки заключить с Украиной оборонное соглашение и предоставить статус основного союзника вне НАТО.

Как сообщает пресс-служба парламента, об этом идет речь в принятом постановлении «Об обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу США относительно гарантий безопасности».

«Предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО и заключение двустороннего оборонного соглашения между Украиной и США будет иметь огромное влияние на прекращение российской агрессии против Украины, сдерживание агрессора и предотвращение разжигания войны в Европе. Это в интересах Украины, США, Европы и всего мира», - говорится в обращении.

Также отмечается, что Украина благодарна США за принятие в 2014-2016 годах ряда законов, направленных на поддержку страны. «Надеемся, что всестороннее выполнение этих законов новой администрацией США, в частности, о предоставлении Украине оборонительного вооружения, будет способствовать сдерживанию агрессора и заложит основы для будущего продолжительного мира. Вместе с тем, это не решает вопросы безопасности в Европе в долгосрочной перспективе», - сказано в документе.

Напомним, в октябре 2016 года министр обороны Степан Полторак заявлял, что Украина имеет высокие шансы получить статус основного союзника США вне НАТО.

 
ForUm

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