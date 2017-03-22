НАК «Нафтогаз Украины» снизила на апрель цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений на 9,8-10,3%, или на 732-769 гривен/тыс. куб. м до 6 396-7 097 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны без НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты по сравнению с мартом (7 128- 7 866 гривен/тыс. куб. м), сообщают Украинские новости.

Цена на газ для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м/месяц при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты установлена на уровне 6 396 гривен/тыс. куб. м (на 10,2%, или на 732 гривну/тыс. куб. м меньше установленной для этой категории в марте), на условиях оплаты по факту поставки - 7 097 гривен/тыс. куб. м (на 9,7%, или на 769 гривен/тыс. куб. м меньше, чем в марте).

По данным «Нафтогаза», существуют еще 3 категории потребителей: потребители, у которых ежемесячные объемы потребления ниже 50 тыс. куб. м; у которых ежемесячные объемы не регулируются; у которых ежемесячные объемы не регулируются и которые к тому же имеют задолженность за газ перед НАКом.

Для этих 3 категорий потребителей цена товарного газа также снизилась на 9,7%, или на 769 гривен/тыс. куб. м до 7 097 гривен/тыс. куб. м.