Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили должностных лиц коммунальной корпорации «Киевавтодор» на хищении сотен миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновники присваивали средства государственного и городского бюджетов, выделенных на строительство, эксплуатацию, содержание, капитальный и текущий ремонт автодорог столицы, реконструкцию транспортных узлов, ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что руководители «Киевавтодора» по сговору с коммерсантами во время тендеров закупали материалы и работы по значительно завышенной цене. Затем деньги перечисляли на фиктивные фирмы, переводили в наличные и присваивались организаторами сделки.

Только за 2016 год злоумышленники вывели на счета фиктивных структур и присвоили почти 300 миллионов гривен.

Во время ряда обысков в офисах «Киевавтодора», на предприятиях-подрядчиках, фиктивных структурах и месту жительства фигурантов дела, сотрудники СБУ изъяли документацию, подтверждающую совершение противоправных финансово-хозяйственных операций, черновые записи, компьютерную технику, на которой изготовлялись фиктивные финансово- хозяйственные документы, печати коммерческих структур, задействованных в проведении сделок, и почти четыре миллиона неучтенных гривен.

Напомним, сегодня Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины провели обыск в КК «Киевавтодор».