Международный суд ООН должен принять решение о временных мерах против Российской Федерации по иску Украины до конца апреля. Об этом в эфире 5 канала заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Мы прошли этот первый этап, но этот этап - это лишь маленькая цепочка на нашем пути привлечения России к ответственности. Сейчас суд должен принять решение о применении временных мер. Я думаю, они выйдут в совершенно ином виде, чем мы их просили, и по Конвенции по применению, по ликвидации всех форм расовой дискриминации для суда это будет немножко легче, потому что они проходили эту же ситуацию с россиянами, и уже было выписано решение, которое тогда поддержали большинство судей», - сказала она.

По словам Зеркаль, какую позицию суд выберет в вопросе запрета финансирования терроризма гарантировать очень трудно.

«Поэтому предварительно мы ожидаем, что это решение (относительно временных мер против РФ. - Ред.) будет принято до конца апреля. Но после этого суд еще установит нам срок для представления основного меморандума - он касается всех доказательств, где мы считаем, что Россия нарушает требования этих Конвенций», - рассказала дипломат.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

9 марта Международный суд ООН завершил слушания в рамках иска Украины к России о применении предупредительных мер против РФ в связи с запросом Киева.