Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года.
Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
«Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», – написала она в Facebook.
Напомним, на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию должна была представить певица Юлия Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске.
Самойлова ранее выступала в аннексированном Крыму.
20 марта глава СБУ Василий Грицак сообщил, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Самойловой в Украину.
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