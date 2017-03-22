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Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», – написала она в Facebook.

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию должна была представить певица Юлия Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске.

Самойлова ранее выступала в аннексированном Крыму.

20 марта глава СБУ Василий Грицак сообщил, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Самойловой в Украину.
ForUm

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