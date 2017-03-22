В результате теракта в Лондоне погибли четыре человека, в том числе раненный полицейский и сам нападавший,

«Полицейские впервые объявили количество погибших в результате инцидента. Погибли четыре человека, в том числе раненный полицейский и сам нападавший», – сообщает Би-би-си.

Также, по данным полиции, еще 20 человек получили ранения».

Кроме того, по сведениям французской газеты Telegramme, в числе раненых в Лондоне - трое учеников средней школы из города Конкарно, расположенного во французском регионе Бретань.

Пострадавшим 15-16 лет. Они шли по Вестминстерскому мосту, когда в них врезался автомобиль и сбил с ног, сообщает издание.

По словам очевидцев, после удара один из молодых людей оказался на капоте автомашины.

Напомним, рядом со зданием парламента Великобритании произошла стрельба.

Позже стало известно, что на расположенном рядом с парламентом Вестминстерском мосту машина сбила нескольких человек.

В свою очередь лидер палаты общин Дэвид Лидингтон заявил парламентариям, что неизвестный ранил ножом полицейского, после чего был застрелен полицией.

Полиция Лондона расценивает случившееся как теракт.