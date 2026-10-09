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Війна

У Франції українські пілоти почнуть навчання на Rafale

У Франції українські пілоти почнуть навчання на Rafale

Підготовка українських пілотів для польотів на французьких винищувачах Rafale розпочнеться у листопаді у Франції.

Міністр збройних сил Франції Катрін Вотрен виступала на слуханнях у Комітеті з питань оборони Національної асамблеї у четвер. Це вперше у французькому уряді назвали конкретний термін початку навчань українських пілотів, повідомляє Укрінформ.

"Перші етапи навчання для українських пілотів розпочнуться з листопада", – зазначила Вотрен.

Фото: Armée française - Operations militaires / Facebook.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУУкраїнаФранціявійнапілотиRafale
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