Удар між Києво-Печерською лаврою та монастирем. Зеленський розповів про застосування касетних ракет РФ

Російські військові під час масованої атаки на Україну в ніч проти 22 жовтня застосували щонайменше три балістичні ракети з касетними боєголовками. Одна з них влучила в історичному центрі Києва, пошкодивши будівлі монастиря та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, касетні боєголовки цих ракет розриваються в повітрі під час наближення до цілі, уражаючи територію в радіусі до 400 метрів.

Одна з ракет влучила в Печерському районі столиці, на території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Унаслідок удару пошкоджені будівлі монастиря, житлові будинки, магазини, кафе та інші цивільні об’єкти.

Зеленський наголосив, що вибір такого озброєння та району удару не був випадковим.

«Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним. Поруч навіть теоретично не було жодного військового об’єкта, і зброя така, що розрахована на масштаб ураження», — заявив президент.

Він також зазначив, що Росія не змінює підходів до ведення війни й не демонструє справжнього прагнення її припинити.

Раніше радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» повідомив, що російські військові застосували під час нічної атаки на Київ балістичну ракету «Іскандер» із касетною боєголовкою.

Російська сторона застосування таких ракет не коментувала.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 22 жовтня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні ракетами «Іскандер-М», С-400, «Циркон» та «Онікс», а також 210 ударними безпілотниками, серед яких було 110 реактивних дронів Shahed. Точну кількість запущених ракет військові не уточнили. Основним напрямком атаки був Київ.

Удар відбувся на тлі переговорів посланця президента США Стіва Віткоффа з кремлівським лідером Владіміром Путіним, які пройшли 21 жовтня в Санкт-Петербурзі. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що врегулювання російсько-української війни «ближче, ніж будь-коли раніше».