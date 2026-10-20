Завідувачка катедри та проректор втратили наукові ступені через академічний плагіат

Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України присудила 200 наукових ступенів і присвоїла 497 учених звань. Водночас трьох осіб позбавили наукових ступенів через академічний плагіат.

Зокрема, на підставі подання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти колегія ухвалила рішення позбавити наукового ступеня доктора наук завідувачку кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Оксану Жерновникову та проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова Костянтина Вергелеса.

Також наукового ступеня кандидата наук позбавили лікаря-хірурга Ельдара Аблаєва.

Раніше, у квітні 2026 року, Атестаційна колегія МОН присудила 115 наукових ступенів і присвоїла 445 учених звань, а також позбавила наукових ступенів трьох осіб через академічний плагіат.

У березні 2026 року колегія присудила 194 наукові ступені та присвоїла 504 вчені звання. Тоді наукового ступеня позбавили одну особу через плагіат.

У грудні 2025 року колегія присудила 138 наукових ступенів і присвоїла 558 учених звань, а одну особу позбавила наукового ступеня через академічний плагіат.

У жовтні 2025 року присудили 180 наукових ступенів і присвоїли 392 вчені звання. Тоді наукового ступеня через академічний плагіат позбавили одну особу.

У липні 2025 року Атестаційна колегія МОН присудила 230 наукових ступенів і присвоїла 636 учених звань, а також позбавила наукових ступенів двох осіб через академічний плагіат.