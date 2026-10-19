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Столиця

Через нічні атаки по Києву загинула одна людина та 8 постраждали

Через нічні атаки по Києву загинула одна людина та 8 постраждали

Рашисти атакували столицю балістикою, наслідки зафіксовано у щонайменше трьох районах міста.

"У Деснянському районі вогнеборці ліквідували пожежу в триповерховій нежитловій будівлі. Частково зруйновано фасад, пошкоджені припарковані поруч авто. На жаль, на місці події виявлено одну загиблу людину. За іншою адресою пошкоджень зазнала одна зі станцій київського метрополітену", - повідомляє ДСНС.

У Солом'янському районі сталось загоряння у приміщені медичного закладу на третьому поверсі 25-поверхового житлового будинку, пошкоджено фасад та скління будинку.

У Дніпровському районі внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю закладу освіти.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київвійнаобстрілокупанти
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