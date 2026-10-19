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Столиця

Росія атакувала Київ балістикою

Росія атакувала Київ балістикою

У ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київ ракетами.

"Внаслідок атаки вороги пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці. Також поруч зі станцією, через влучання уламків, стався розрив ходового та контактного рельсів", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

У Соломʼянському районі є влучання уламків в перший поверх 25-поверхового житлового будинку та, за іншою адресою, в нежитлову будівлю.

У Соломʼянському районі, де уламки ракети влучили в 25-поверховий житловий будинок, постраждали троє людей.

Двоє з постраждалих перебувають у стаціонарах лікарень.

У Дніпровському районі зафіксоване влучання по території нежитлової забудови.

У Дніпровському районі внаслідок російської атаки пошкоджено навчальні заклади.

У Деснянському районі влучання, попередньо, в будівлю медичного центру. 

Загинула 21-річна дівчина.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київвійнаобстрілракетиокупанти
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