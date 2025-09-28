Евтаназія подружжя в Швейцарії: прожили разом 75 років і померли в один день

Британська акторка польського походження 96-річна Рут Познер та її 97-річний чоловік Майкл Познер здійснили евтаназію в одній з приватних клінік Швейцарії, пише BBC Україна.

Відомо, що під час Голокосту Рут Познер втекла з нацистського гетто і деякий час жила під чужим ім’ям.

Перед смертю подружжя надіслало електронного листа родині та друзям, в якому писало, що рішення піти з життя вони прийняли спільно, без зовнішнього тиску.

– Це було спільне рішення, і ніхто на нас не тиснув. Ми прожили довге життя, майже 75 років разом. Настав момент, коли погіршення зору, слуху і нестача енергії стали не життям, а лише існуванням, яке вже не могли поліпшити ліки, – написало подружжя в передсмертному листі.

Більшість родичів Рут Познер загинули під час Голокосту, вижили тільки вона і одна з її тіток.

Після вторгнення нацистів до Польщі її сім’ю відправили до гетто в місті Радом, звідки вона за допомогою батька змогла втекти.

Пізніше вона переховувалася під чужим ім’ям, видаючи себе за польську католичку, проте після Варшавського повстання 1944 року її все одно заарештували.

Однак і звідти їй вдалося втекти на ферму поблизу Ессена в Німеччині, де вона залишилася до кінця війни.

У 16 років вона поїхала до Великої Британії, де побудувала успішну кар’єру в танцях і театрі.