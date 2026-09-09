Європейські та американські посадовці змирилися з тим, що війна Росії в Україні триватиме й наступного року, визнаючи, що остання американська мирна ініціатива не дала жодних результатів у переговорах з Путіним.

Путін має намір посилити атаки на Україну протягом зими, щоб перевірити її опір та рішучість союзників Києва, повідомляє Bloomberg.

Спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Уіткофф не досягли значного прогресу в ході переговорів у Москві та Києві, що відбулися на вихідних.

Путін не продемонстрував жодних ознак пом’якшення своєї позиції, незважаючи на нещодавні сигнали США до Москви про те, що для відновлення застряглих мирних переговорів потрібні нові ідеї.

Американські посланці привезли до Києва кілька хороших ідей, заявив Зеленський у вівторок. Він відмовився надати детальнішу інформацію, зазначивши, що Київ домовився з Вашингтоном ретельніше опрацювати деталі, перш ніж оприлюднювати їх.

План Росії на найближчі шість місяців полягає в інтенсифікації ударів по енергетичній та теплоенергетичній інфраструктурі України, щоб зробити життя цивільного населення нестерпним, а також у посиленні гібридних атак і політичного втручання в Європі з метою підриву підтримки Києва.

Путін розраховує, що наступної весни він зможе вийти з конфлікту в сильнішому становищі, при цьому утримуючи на плаву економіку Росії, яка перебуває у дедалі більш напруженому стані. Серйозні переговори навряд чи відбудуться принаймні до наступного року.

Союзники України повинні відреагувати, надавши пріоритет постачанню перехоплювачів для протиповітряної оборони, щоб допомогти Києву захиститися.

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