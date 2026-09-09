В Україні 9 вересня без опадів, вдень до +28°

В Україні у середу, 9 вересня, утримається суха погода, вночі 7-12°, вдень до 23-28°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Невелика хмарність. Без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, на півдні та крайньому заході країни 10-15°; вдень 23-28°, на сході та північному сході 20-25", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в гідрометцентрі, в Києві та області 9 вересня прогнозується невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 10-12°, вдень 26-28°; на Київщині вночі 7-12°, вдень 23-28°.