В Україні 8 вересня прогнозують до +25°, без опадів

В Україні у вівторок, 8 вересня, опади не прогнозуються, вночі 6-11°, вдень 20-25°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер на Правобережжі змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що температура вночі 6-11°, вдень 20-25°.

У Києві та області 8 вересня завтра опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У столиці температура вночі 9-11°, вдень 21-23°; на Київщині вночі 6-11°, вдень 20-25°.