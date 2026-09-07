Лідер ультраправих Франції вимагає переглянути підтримку України

Голова французької ультраправої партії "Національний фронт" Жордан Барделла заявив, що беззастережна підтримка України з боку Франції має бути замінена більш вигідними відносинами з країною.

Він зазначив, що зруйновані фінанси Франції вимагають отримання певної віддачі в обмін на військову допомогу Києву. Барделла, ймовірно, стане прем’єр-міністром, якщо Марін Ле Пен переможе на президентських виборах наступного року, повідомляє Bloomberg TV.

"Ми потопаємо в боргах. Ми потопаємо в дефіцитах. І безвідповідально брати на себе зобов’язання щодо витрат та обіцяти фінансову підтримку країні без жодних гарантій. Усе потрібно переглянути", – додав він.

Він запевнив, що підтримку України не буде повністю припинено, якщо "Національне об'єднання" прийде до влади.

"Ця війна триває вже дуже довгий час. Роками ми закликаємо до перемир’я та достатніх гарантій безпеки для України. Тож не йдеться про те, щоб покинути Україну. Франція має зобов’язання. Вона підтримує Україну і повинна буде продовжувати виконувати це зобов’язання, щоб Україна захищала свої кордони та територіальну цілісність", – сказав він.

Він високо оцінив позицію США, які вимагають від України надати щось натомість за підтримку, згадавши про угоду про доступ до українських копалин.

Він хоче, щоб Україна гарантувала, що фінансова підтримка, яку вона отримує від європейських країн, використовувалася виключно для закупівлі обладнання у оборонній промисловості цих держав.

Фото: Raphael ATTAL @BootEXE.