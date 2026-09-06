В Україні 6 серпня дощитиме, вдень до +27°

В Україні у неділю, 6 вересня, прогнозують помірні дощі, на півдні - з грозами, та сильний вітер; вдень буде до +19°, на півдні та південному сході прогріє до +27°. Про це повідомив Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Хмарно із проясненнями. Помірні дощі, вночі в більшості західних та північних областей, вдень і на південному заході країни місцями невеликі дощі, вдень у південних областях місцями грози", - зазначають синоптики.

За їхніми даними, вітер дутиме північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім північного сходу, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура становитиме вночі 10-15°, вдень 14-19°; на півдні та південному сході країни вночі 15-20°, вдень 22-27°.

Синоптики прогнозують, що у столиці та Київській області в неділю буде хмарно із проясненнями. Уночі в Києві без опадів, по області прогнозують місцями невеликий дощ, вдень очікуються помірні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура у Києві вночі становитиме 13-15°, вдень 17-19°, по області буде вночі 10-15°, вдень 14-19°.