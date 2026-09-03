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Війна

Сили оборони звільнили ще 4 км² на Куп’янському напрямку

Сили оборони звільнили ще 4 км² на Куп’янському напрямку

Сили оборони України звільнили ще 4 кв. км території між Дворічною та Западним на Куп'янському напрямку у Харківській області. Про це повідомили у корпусі "Хартія".

"Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г 2-го корпусу НГУ "Хартія" продовжують просування на Купʼянському напрямку. У результаті бойової роботи підрозділ зачистив нові ділянки місцевості між Дворічною та Западним", — зазначили у військовому з'єднанні.

У результаті проведеної операції українським захисникам вдалося зачистити нові позиції противника.

Раніше бійці "Хартії" вже повернули під контроль 9,5 кв. км території у цьому районі. Таким чином, загальна площа звільнених земель на цій ділянці становить 13,5 кв. км. На одній із ділянок військовослужбовці Р.У.Г працювали спільно з бійцями 35-ї окремої бригади морської піхоти.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

російсько-українська війнаКуп’янский напрямок
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