ФСБ готувала вбивство одного з лідерів російського опозиційного руху

У межах системної контрдиверсійної роботи СБУ працювала, щоб запобігти вбивству, яке на замовлення фсб рф планувалося у День Незалежності нашої держави.

СБУ отримала відповідну інформацію оперативним шляхом.

Було викрито контакти заступника командира російського добровольчого корпусу ГУР МОУ із спецслужбами рф. Вказана особа мала підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну.



В межах спілкування з представниками спецслужб рф цей військовослужбовець отримав завдання на ліквідацію й інших військових Сил оборони України в обмін на грошову винагороду.



Завдяки роботі СБУ на випередження, підготовку злочину було вчасно зупинено.



Надалі за участі вказаного військовослужбовця проводився комплекс контррозвідувальних перевірочних заходів.



Ця особа визнала факт контактів із фсб рф та надала СБУ відповідну інформацію. Це дозволило українській спецслужбі встановити весь ланцюжок причетних до запланованого злочину.



СБУ задокументувала у телефоні фігуранта його листування із представником фсб.



Зважаючи на визнання цим військовослужбовцем контактів із фсб рф і співпрацю зі слідством, до нього не було застосовано запобіжний захід.



У той час як співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів вказаного кримінального правопорушення, виникла абсолютно неприпустима конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини.



Цього точно не мало статися.



Наразі розслідуванням цього інциденту займається Державне бюро розслідувань. Служба безпеки надає максимальне сприяння слідству для об’єктивного та неупередженого встановлення всіх обставин події.

Фото: СБУ.