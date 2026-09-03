У Києві ловлять озброєного злочинця

У столиці вранці 3 вересня сталася стрілянина.

"Повідомлення про стрілянину у Святошинському районі надійшло до правоохоронців сьогодні вранці. Наразі відомого про одного постраждалого, йому надають допомогу лікарі. У столиці триває спеціальна поліцейська операція по затриманню озброєного злочинця", - повідомляє поліція Києва.

По тривозі підняли особовий склад територіального та головного управлінь поліції. Також до пошуків підозрюваного залучили бійців спецпідрозділу КОРД.

Фото: поліція Києва.