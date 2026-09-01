США збільшать виробництво ракет

США підписали дві угоди для суттєвого збільшення виробництва компонентів ракет-перехоплювачів для систем Patriot і THAAD.

Угоди уклали оодразу на сім років з компаніями General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) та Lockheed Martin, повідомляє Міноборони США.

Компанії мають збільшити обсяги виробництва та прискорити постачання критично важливих компонентів для ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE систем Patriot і THAAD.

Основними виробничими цілями в межах цих угод є зібльшення виробничих потужностей. Зокрема, випуск PAC-3 MSE планують збільшити втричі, а перехоплювачів для THAAD – у чотири рази.

Пентагон планує створити виробничу базу, яка дозволить стабільно підтримувати підвищені темпи їхнього випуску протягом наступних років.

Рішення ухвалене на тлі високого попиту на засоби протиповітряної та протиракетної оборони та значних витрат американських запасів перехоплювачів.

Фото: militarywatchmagazine.com.