﻿
Свiт

США збільшать виробництво ракет

США збільшать виробництво ракет

США підписали дві угоди для суттєвого збільшення виробництва компонентів ракет-перехоплювачів для систем Patriot і THAAD.

Угоди уклали оодразу на сім років з компаніями General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) та Lockheed Martin, повідомляє Міноборони США.

Компанії мають збільшити обсяги виробництва та прискорити постачання критично важливих компонентів для ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE систем Patriot і THAAD.

Основними виробничими цілями в межах цих угод є зібльшення виробничих потужностей. Зокрема, випуск PAC-3 MSE планують збільшити втричі, а перехоплювачів для THAAD – у чотири рази.

Пентагон планує створити виробничу базу, яка дозволить стабільно підтримувати підвищені темпи їхнього випуску протягом наступних років.

Рішення ухвалене на тлі високого попиту на засоби протиповітряної та протиракетної оборони та значних витрат американських запасів перехоплювачів.

Фото: militarywatchmagazine.com.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАракетиPatriotTHAAD
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Що робити, якщо банк відмовляється приймати старі долари, пояснили в НБУ
Економіка 01.09.2026 11:15:38
Що робити, якщо банк відмовляється приймати старі долари, пояснили в НБУ
Читати
Зарплати українців почали падати: кому платять найбільше
Економіка 01.09.2026 10:52:28
Зарплати українців почали падати: кому платять найбільше
Читати
Тривоги у Києві розділять на «жовті» та «червоні»
Столиця 01.09.2026 10:12:56
Тривоги у Києві розділять на «жовті» та «червоні»
Читати

Популярнi статтi