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Надзвичайні події

Вибух у райвідділі поліції, є загиблий та поранені

Вибух у райвідділі поліції, є загиблий та поранені

У Рівному стався вибух в адміністративній будівлі райвідділу поліції, один поліцейський загинув та ще троє дістали поранення. Про це повідомляє поліція Рівненщини.

«Поліція Рівненщини працює на місці вибуху в адміністративній будівлі райвідділу», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення.

На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху, додали у поліції.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

вибухполіціяРівне
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