США передають союзникам координацію військової допомоги Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет доручив Європейському командуванню Збройних сил США (USEUCOM) провести реорганізацію Групи безпекової допомоги Україні (SAG-U). У Пентагоні наголошують, що зміни не означають скорочення підтримки Києва, а покликані підвищити ефективність роботи та поступово передати частину керівних функцій союзникам, повідомили в USEUCOM.

У командуванні пояснили, що реорганізація передбачає перерозподіл повноважень усередині місії для підвищення її ефективності. Водночас ключові елементи керівництва планують передати партнерам США, що дозволить американській стороні зосередити більше ресурсів на інших глобальних завданнях. Попри ці зміни, у USEUCOM запевнили, що підтримка України з боку США не скоротиться.

Наразі керівництво SAG-U залишається за американською стороною. Як повідомило Посольство США в Україні, у німецькому Вісбадені генерал-лейтенант Гійом Бопер змінив на посаді командувача групи генерал-лейтенанта Кертіса Баззарда. Обидва військові представляють Сполучені Штати.

Водночас верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що вже приблизно через рік командування SAG-U може перейти до представника однієї з європейських країн або Канади. За його словами, США в такому разі виконуватимуть роль заступника командувача. Гринкевич також зазначив, що сама група SAG-U створювалася як тимчасова структура, тому в майбутньому її можуть повністю трансформувати або припинити її діяльність.

За словами речника армії США в Європі та Африці полковника Майкла Вайсмана, реорганізація не означає відмови Вашингтона від підтримки України. «Реорганізація SAG-U не зменшує нашої підтримки чи відданості Україні. Ми продовжуватимемо надавати підтримку Україні шляхом координації з USEUCOM та SAG-U відповідно до політики США», — наголосив Вайсман.

Як повідомляло раніше ForUa, лідери країн НАТО домовилися надати Україні щонайменше 140 млрд євро військової підтримки у 2026-2027 роках.