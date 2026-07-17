У ЄС назвали головний аргумент, який може змусити РФ до миру

Останні успіхи України у завданні ударів по російському флоту та енергетичній інфраструктурі посилюють її позиції перед можливими переговорами з Росією. Таку думку висловив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Euronews. За словами Кубілюса, глибокі удари Сил оборони України по території Росії за останні місяці стали важливим фактором, який змінює ситуацію на полі бою. "Вражає те, чого Україні вдалося досягти за останні півроку завдяки глибоким ударам", – сказав єврокомісар.

Він наголосив, що ці успіхи мають продемонструвати Кремлю неможливість досягнення заявлених військових цілей. "Такий розвиток подій має бути чітким аргументом для Путіна та його оточення – що він не здатний досягти жодного значного прогресу у своїх воєнних цілях, і саме тоді мають розпочатися справжні переговори про справедливий мир", – зазначив Кубілюс.

Єврокомісар вважає, що ефективні удари України по стратегічних об'єктах РФ створюють для Києва сильніші переговорні позиції та можуть наблизити початок реальних перемовин про завершення війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський Союз планує надати Україні пакет фінансової підтримки на 90 млрд євро, з яких 60 млрд євро передбачено на оборонні потреби.

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