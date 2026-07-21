Під митом Трампа опинилися канадські хокейні ключки

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 50-відсоткового мита на низку товарів канадського походження. Серед продукції, на яку поширюються нові обмеження, опинився й спортивний інвентар, зокрема хокейні ключки. Про це повідомляє CityNews Toronto.

Рішення викликало широкий резонанс, адже Канада є одним із провідних світових виробників хокейного спорядження.

У Вашингтоні пояснили запровадження нових тарифів необхідністю відповісти на, як стверджують у Білому домі, дискримінаційні торговельні практики Канади щодо американської продукції. Американська адміністрація заявляє, що нові мита мають забезпечити більш рівні умови конкуренції для виробників зі США, зокрема в автомобільній, алкогольній та молочній галузях.

Згідно з указом, нові тарифи набудуть чинності 19 серпня 2026 року. Вони поширюватимуться також на частину товарів, які раніше підпадали під дію положень торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою (USMCA).

У Канаді рішення Вашингтона вже розкритикували. Прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що такі дії суперечать духу партнерських торговельних відносин між країнами, та повідомив про підготовку відповідних заходів у відповідь.

Раніше ForUA повідомляв, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо подальших дій у війні з Іраном. У США розглядають варіанти перемир’я або початку нової масштабної військової кампанії.