В уряді Великобританії з'явився міністр з питань ШІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем призначив Канішку Нараяна міністром з питань штучного інтелекту.

Нараян, політик з Вельсу, який представляє Лейбористську партію, був призначений молодшим міністром з питань штучного інтелекту та безпеки в інтернеті у вересні 2025 року за часів Кіра Стармера, повідомляє Bloomberg.

На цій посаді він працював під керівництвом міністра з питань технологій Ліз Кендал, яку Бернем усунув у понеділок.

Велика Британія – не перша країна G7, яка призначила міністра з питань штучного інтелекту на високому рівні: Франція та Канада створили подібні посади протягом останніх двох років.

Бернем мало що говорив про свою стратегію щодо ШІ та технологій. Йому та Нараяну доведеться зайняти позицію у дебатах щодо технологічного суверенітету в Європі.