У Луцьку відбудеться показ міжнародного фестивалю короткого відеомистецтва

16 липня о 17:00 у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку відбудеться показ міжнародного фестивалю відеомистецтва 59 Seconds + AI59. Глядачам представлять добірку класичних робіт проєкту, нові відео з України, а також роботи, створені у співпраці зі штучним інтелектом, повідомляє ForUA.

Концепція фестивалю побудована навколо 59-секундного формату, який, за задумом організаторів, демонструє, скільки творчих ідей можна втілити впродовж однієї хвилини. Окрему частину програми становитимуть роботи, засновані на символічному числі 59.

Особливе місце у програмі займуть відеороботи Ірини Данилової, створені в Харкові.

Ірина Данилова — експериментальна інтермедійна мисткиня, кураторка та викладачка, засновниця Project 59, Inc. та викладачка мистецтва в Kingsborough College Міського університету Нью-Йорка. Її творчість поєднує візуальне, концептуальне, екологічне та звукове мистецтво. Роботи мисткині експонувалися в музеях і галереях США та інших країн світу.

Данилова є авторкою довготривалих мистецьких проєктів Project 59, Quadrennial Shaving Performance та Alphabet Diet Project, а також засновницею міжнародних фестивалів і мистецьких ініціатив, серед яких — 59 Seconds + AI59. Вона народилася в Харкові, а з 1994 року живе й працює у Нью-Йорку.

Організатори запрошують усіх охочих відвідати показ, який відбудеться 16 липня о 17:00 у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.