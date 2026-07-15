Українцям пояснили, чому прильоти балістики стаються до сигналів тривоги

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" пояснив, чому сигнал тривоги про загрозу ворожої балістики іноді спрацьовує вже після прильоту, зокрема і в Києві.

"Уся інформація про запуски або підготовку до запуску надходить до нас від партнерів. Ніхто з нас не знає і не повинен знати, як вони отримують цю інформацію, але не треба бути надто розумним, щоб зрозуміти, що основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску та система фіксації фактів запуску", - написав він.

Ракета долітає до Києва за 2-4 хвилини, тому час на оповіщення дуже обмежений.

"Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, і сигнал тривоги може запізнитися. Також часто трапляються випадки, коли тривога є, а запуску немає. Це відбувається тому, що супутники фіксують дії на пускових установках, які передують запуску ракет, а самих запусків з якоїсь причини може й не бути. Пам'ятаєте, скільки разів лунала хибна тривога по Орешнику? Це так само розвідувальні супутники візуально фіксують активність на пусковій установці, але чи відбудеться запуск, чи ні незрозуміло", - сказав він.

Фото: ДСНС.