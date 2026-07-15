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Війна

Українцям пояснили, чому прильоти балістики стаються до сигналів тривоги

Українцям пояснили, чому прильоти балістики стаються до сигналів тривоги

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" пояснив, чому сигнал тривоги про загрозу ворожої балістики іноді спрацьовує вже після прильоту, зокрема і в Києві.

"Уся інформація про запуски або підготовку до запуску надходить до нас від партнерів. Ніхто з нас не знає і не повинен знати, як вони отримують цю інформацію, але не треба бути надто розумним, щоб зрозуміти, що основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску та система фіксації фактів запуску", - написав він.

Ракета долітає до Києва за 2-4 хвилини, тому час на оповіщення дуже обмежений.

"Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, і сигнал тривоги може запізнитися. Також часто трапляються випадки, коли тривога є, а запуску немає. Це відбувається тому, що супутники фіксують дії на пускових установках, які передують запуску ракет, а самих запусків з якоїсь причини може й не бути. Пам'ятаєте, скільки разів лунала хибна тривога по Орешнику? Це так само розвідувальні супутники візуально фіксують активність на пусковій установці, але чи відбудеться запуск, чи ні незрозуміло", - сказав він.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

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