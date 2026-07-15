В Україні 15 липня переважно без опадів, вдень до +28°

У середу, 15 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, місцями ймовірні короткочасні дощі й грози. Про це повідомляє у Фейсбуці Український гідрометцентр.

"15 липня в Україні тиск дещо зростатиме і погода набуватиме стабільності, проте місцями ще ймовірні короткочасні дощі та грози. Хоча повітряні потоки переважатимуть з північного заходу, однак попередня прохолода змінюватиметься на справжнє літнє комфортне тепло", - йдеться в повідомленні.

Синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці в Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

Водночас в Укргідрометцентрі попереджають, що вдень 15 липня на Прикарпатті, Закарпатті та південному сході країни очікуються грози. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

У Києві та області 15 липня мінлива хмарність. Опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 17-19°, вдень 26-28°; на Київщині вночі 14-19°, вдень 23-28°.