СБС уразила 11 суден «тіньового флоту» РФ у Азовському морі

СБС у ніч на вівторок уразили 5 танкерів, 5 суховантажів та 1 буксир тіньового флоту РФ в акваторії Азовського моря.

"+11 за ніч 14 липня. 116 суден за 9 діб впольовано Птахами СБС у Азовському морі у межах операції "МоЛоЧКа": 5 танкерів, 5 суховантажів та 1 буксир. Тіньовий флот анорексує, але має зникнути, як вид", - повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"Параліч фідерного флоту РФ ("кур'єрські" малі та середні 140-метрові плоскодонні танкери по 7 000 тонн дедвейтом), як вагомої складової тіньового флоту РФ, по суті унеможливлює вивіз на експорт "чорного золота" з баз портової нафтоперевалки. Волго-Донським каналом та Азовським морем до великих танкерів, що не проходять по осадці до нафтотерміналу чи порту і вимушено танкеруються (завантажуються) з ємкостей тих танкерів-кур'єрів у Чорному морі на рейді, приймаючи на борт об'єм з 12-15 таких шниряючих водою плавзасобів", – розповів він.

Він додав, що ураження малотоннажних танкерів та буксирів, що їх евакуюють морем після уражень, обмежує доставку дефіцитного бензину в Криму через мілководдя Азовського моря, залишаючи основним і дуже небезпечним способом доставку авто- та залізничними цистернами, котрі теж перебувають під вогневим контролем СБС ЗСУ.

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