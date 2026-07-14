РФ звинуватила «Київстонера» у підготовці теракта під Москвою

14 липня російська ФСБ заявила, що нібито зірвала удар FPV-дронами по стратегічному оборонному підприємству РФ у Московській області.

У підготовці атаки в РФ звинуватили українського блогера та репера "Київстонера" Альберта Васильєва, який зараз проживає в Європі, повідомляє "Українська правда" .

Нібито він керував діями спільників "під патронажем СБУ".

У ФСБ заявляють, що вони хотіли ударити по підприємству ВПК у Підмосков'ї 35 FPV-дронами, стійкими до РЕБ.

Виконавцем атаки в РФ називають колишнього учасника ПВК "Вагнер", який отримав російське громадянство у 2023 році. Його затримали.

А іншого підозрюваного, який орендував ангар, убили під час затримання, оскільки він чинив збройний опір.

У ФСБ заявили, що знищили всі дрони, які мали атакувати російське підприємство.

Безпілотники з вибухівкою сховали в партії іспанської керамічної плитки та доставили з Києва через Словаччину, Польщу та Білорусь. Потім вантаж розмістили в орендованому ангарі поруч із підприємством ВПК РФ.

Васильєв відреагував на звинувачення російських спецслужб.

"Я не знаю, чим я удостоївся такої уваги і в мене питання: Навіщо? Це безпонтова інвестиція... Я, бл*дь, чілю братан, в доту еб*шу. Яка організація чого-небудь?", - сказав він.

Фото: скріншот.