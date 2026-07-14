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США хочуть грошей від союзників за захист суден в Ормузькій протоці

США хочуть грошей від союзників за захист суден в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має отримувати відшкодування від союзників на Близькому Сході за захист суден в Ормузькій протоці від іранських атак.

Він назвав п’ять країн, які, на його думку, мають відшкодувати Сполученим Штатам витрати на захист Ормузької протоки. Йдеться про союзників США на Близькому Сході – Саудівську Аравію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Бахрейн, повідомляє "Європейська правда".

"Так, я хочу, щоб нам відшкодували витрати, адже ми захищаємо дуже багату частину світу, ми витрачаємо гроші, і тому ми отримуємо відшкодування витрат на захист. Ми захищаємо їх усіх, і ми виконали дуже ефективну роботу", – сказав він.

Він заявив, що США не потребують цих країн, бо мають більше нафти, ніж у будь-якої іншої країни світу.

Фото: engage.org.ua.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАгрошівійнаІранТрампОрмузька протока
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