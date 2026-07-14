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Столиця

Ворог атакував Київ балістикою

Ворог атакував Київ балістикою

У ніч на 14 липня у Києві пролунали вибухи.

Як повідомив Києва Віталій Кличко, внаслідок російської атаки у Голосіївському районі Києва за двома адресами є влучання в складські приміщення. Спалахнули пожежі.

У Дарниці є падіння уламків на відкриту територію. Там палають автівки.

На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені скління вікон головного корпусу, а також в допоміжній будівлі на території однієї із шкіл-інтернату.

Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Без пожеж.

Фото: ДСНС.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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