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Суспiльство

14 липня в Україні прогнозують короткочасні дощі й грози, прогріє до 28°

14 липня в Україні прогнозують короткочасні дощі й грози, прогріє до 28°

У вівторок, 14 липня, в Україні буде хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі й грози, лише на півдні та сході країни вночі без опадів. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Про це повідомляє у Фейсбуці Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, вітер в Україні у вівторок переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

У столичному регіоні 14 липня також буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози (І рівень небезпечності, жовтий). Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 17-19°, вдень 25-27°.

Синоптики також попереджають, що 14 липня вночі на Правобережжі, вдень в Україні – грози (I рівень небезпечності, жовтий), та нагадують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україні
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