Глава оборонного відомства Польщі закликав біженців призовного віку поповнити лави ЗСУ

Українські громадяни призовного віку, які проживають у Польщі, зобов'язані повернутися в Україну для поповнення лав Збройних сил. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на пресконференції.

Очільник оборонного відомства повідомив, що українських громадян, які мали б стояти на захисті країни, потрібно виганяти.

"Чи все гаразд з українцями? Ні, не все гаразд. Чи нормально роз’їжджати на авто за мільйони злотих і заїжджати на "Морське Око"? Ні, це ненормально, і таких треба виганяти. Усі молоді, придатні до бойових дій українці мають бути в Україні й там служити батьківщині", — наголосив посадовець.

Водночас він розкритикував ультраправих політиків, зокрема опозиціонерів "Права і справедливості", за те, що вони підігрівають небезпечні настрої у суспільстві.

"Подивіться, до чого ми дійшли сьогодні: народ, який заслуговує на Нобелівську премію миру — Польща, поляки — за те, що відкрили свої серця й двері своїх домівок, не створюючи таборів для біженців, прийняли 3 мільйони біженців. А сьогодні цей фанатизм, який вибухнув, перетворився на щось просто дуже небезпечне", — додав міністр.

Раніше ForUA повідомляв, що Єврокомісія упродовж липня має намір оголосити про зміни до директиви щодо тимчасового захисту біженців. За новими правилами, право на захист матимуть тільки ті громадяни України, які отримають спеціальний сертифікат від української влади, що підтверджить їхню непридатність до мобілізації.