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Суспiльство

У вихідні в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, вдень до +28°

У вихідні в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, вдень до +28°

В Україні у вихідні прогнозуються короткочасні дощі й грози, вночі 9-17°; вдень 17-25°, у південних та східних областях до 28°. Про це повідомив Український гідрометцентр.

"11-13 липня в Україні місцями, 11 липня вдень в більшості областей повсюди короткочасні дощі, грози.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-17°; вдень 17-25°, на півдні та сході країни до 28°", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, у суботу, 11 липня, буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі (вночі в Україні, вдень на Закарпатті, півдні та південному сході місцями), вдень подекуди грози.

Вітер південно-західний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, в центральних областях до 25°; на півдні та сході країни вночі 13-18°, вдень 23-28°.

У Києві та області 11 липня хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 12-14°, вдень близько 20°; на Київщині вночі 9-14°, вдень 17-22°.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україні
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