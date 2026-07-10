В Україні 10 липня прогнозують комфортну температуру та дощ

У п'ятницю, 10 липня, в Україні збережеться хмарна з проясненнями погода, очікуються дощі, місцями грози, град і шквали. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

«Помірні короткочасні дощі, місцями грози, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму значні дощі, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Водночас вночі у більшості північних та центральних областей без опадів», - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях становитиме 9-14°, на решті території 13-18°; вдень 19-25°, на півдні, південному сході країни 23-28°, у західних областях 15-20°.

У Києві та області 10 липня хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура у столиці вночі 12-14°, вдень 21-23°. На Київщині вночі 9-14°, вдень 19-24°.