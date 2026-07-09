Одеський чиновник створив «схему» на $50 тисяч

СБУ викрила одного із заступників голови Одеської обласної ради, який разом зі спільниками підозрюється у вимаганні 50 тис. доларів США від місцевого підприємця.
За ці гроші посадовець обіцяв бізнесмену безперешкодне оформлення дозвільних документів на будівництво котеджного містечка поблизу портового міста, повідомляє СБУ.
У разі відмови платити – забудовнику погрожували штучним затягуванням із підготовкою документів.
Для реалізації «схеми» фігурант залучив секретаря однієї із селищних рад Одеського району та керівницю інжинірингової компанії.
Співробітники Служби безпеки задокументували злочини фігурантів і затримали їх після одержання першої частини хабаря у розмірі 10 тисяч доларів США.
Під час обшуків в оселях затриманих виявлено документи та інші речові докази оборудки.
Наразі заступнику голови облради повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.
Фото: СБУ.Автор: Галина Роюк