Чиновниця ТППУ вимагала хабар у 100 тисяч у виробника українських дронів

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Офіс генпрокурора викрили злочинну схему у Торгово-промисловій палаті України (ТППУ).
Затримано радницю з правових питань та її сина, які вимагали 100 тисяч євро хабаря з виробника українських безпілотних систем, повідомляє СБУ.
Фігуранти вимагали хабар від представника оборонної компанії за підготовку експертних висновків для уникнення штрафних санкцій.
У червні 2026 року у складських приміщеннях підрядника відбулася пожежа через повітряну атаку рашистів. Надзвичайна подія на об’єкті поставила під загрозу своєчасне виконання оборонного замовлення на виробництво і поставку бойових дронів.
Для підтвердження нештатної ситуації та уникнення штрафних санкцій компанія звернулася до Торгово-промислової палати України за відповідним висновком.
Радниця з правових питань ТППУ штучно затягувала розгляд заяви. Вона вимагала від компанії-виробника гроші за підготовку позитивного висновку, який мав підтвердити неможливість своєчасного виконання контракту.
До незаконної діяльності посадовиця залучила свого сина як посередника для зустрічі з підрядниками та передачі хабаря.
Правоохоронці поетапно задокументували злочини фігурантів та затримали посередника «на гарячому» під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч євро.
Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучено докази протиправних дій.
Наразі посадовиці ТППУ та її спільнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-3 Кримінального кодексу України (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки під час виконання оборонного замовлення.
Фото: СБУ.Автор: Галина Роюк