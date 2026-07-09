Чиновниця ТППУ вимагала хабар у 100 тисяч у виробника українських дронів

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Офіс генпрокурора викрили злочинну схему у Торгово-промисловій палаті України (ТППУ).

Затримано радницю з правових питань та її сина, які вимагали 100 тисяч євро хабаря з виробника українських безпілотних систем, повідомляє СБУ.

Фігуранти вимагали хабар від представника оборонної компанії за підготовку експертних висновків для уникнення штрафних санкцій.



У червні 2026 року у складських приміщеннях підрядника відбулася пожежа через повітряну атаку рашистів. Надзвичайна подія на об’єкті поставила під загрозу своєчасне виконання оборонного замовлення на виробництво і поставку бойових дронів.



Для підтвердження нештатної ситуації та уникнення штрафних санкцій компанія звернулася до Торгово-промислової палати України за відповідним висновком.



Радниця з правових питань ТППУ штучно затягувала розгляд заяви. Вона вимагала від компанії-виробника гроші за підготовку позитивного висновку, який мав підтвердити неможливість своєчасного виконання контракту.



До незаконної діяльності посадовиця залучила свого сина як посередника для зустрічі з підрядниками та передачі хабаря.



Правоохоронці поетапно задокументували злочини фігурантів та затримали посередника «на гарячому» під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч євро.



Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучено докази протиправних дій.



Наразі посадовиці ТППУ та її спільнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-3 Кримінального кодексу України (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.



Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки під час виконання оборонного замовлення.

Фото: СБУ.