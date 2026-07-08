Вімблдон-2026: Марта Костюк вперше вийшла у півфінал турніру

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла першу ракетку Італії Жасмін Паоліні у чвертьфіналі Вімблдону-2026. Українка здобула перемогу в двох сетах, повідомляють Fakty.com.ua.

Марта Костюк впевнено переграла американську тенісистку Ешлі Крюгер у 1/8 фіналу та оформила свій дебютний вихід до чвертьфіналу Вімблдонського турніру.

У чвертьфіналі на Костюк чекало протистояння з італійкою Жасмін Паоліні, яка є фіналісткою Вімблдону-2024. Це був уже четвертий очний матч тенісисток. Наразі рахунок 2:1 на користь Паоліні, а свою єдину перемогу Марта здобула ще у 2022 році на турнірі WTA 1000 в Цинциннаті.

– Я вперше граю на цьому неймовірному корті. Це мрія, яка стала реальністю. Завжди дуже класні емоції, коли граєш на найбільшій арені, демонструвати класне шоу та ще й здобути перемогу. Дякую всім за підтримку. Дійсно дуже приємно, коли тебе підтримує найбільший корт Вімблдону, – сказала Костюк після виходу в півфінал.

Наступною суперницею Марти Костюк стане Лінда Носкова. Чешка оформила свій перший у кар’єрі півфінал на рівні Грендслемів, здолавши Елізе Мертенс із Бельгії з рахунком 6:3, 7:5.

Історія очних протистоянь тенісисток налічує один матч. Цієї весни в Мадриді сильнішою виявилася Марта. Півфінальна битва запланована на четвер, 9 липня.